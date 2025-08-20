周世雄：看美國對烏克蘭的態度　台灣要警醒

史記文化出版社社長周世雄。（中評社 資料照） 中評社台中8月20日電（記者 方敬為）美國出手調停俄烏戰爭，力促烏克蘭割地換終戰。台灣史記文化出版社社長周世雄接受中評社訪問表示，雖然特朗普對烏克蘭承諾提供安全保障，但卻無法確保烏克蘭領土完整性，另一方面，烏克蘭還得加碼對美採購近千億美元的軍備，顯然美國對烏克蘭的安保承諾是建立在利益條件之上。俄國畢竟是強權，美俄關係遠比美烏關係要為重要，烏克蘭討不到便宜。



周世雄指出，美國對烏克蘭的態度，值得台灣借鏡，美國當前首要目標就是促使俄烏停火，所以特朗普早就在向烏國施壓，澤倫斯基當然也明白箇中道理，為了換取美國關愛的眼神，不惜拋出千億美元軍購條件，這就像是台灣為了換取美國關稅調降，包括台積電赴美投資、進口美國農產品、擴大軍購等樣樣來，但到頭來只是讓台灣越來越被美國掏空，美國從未承諾對台安保，台灣應該警醒了！



周世雄，瑞士日內瓦大學國際高等學院政治學博士，史記文化出版社、克毅文化事業公司社長。曾任高雄市政府大陸事務諮詢委員、中山大學中國與亞太區域研究所教授。史記文化在台灣境內出版一系列中華文化、中華史觀相關書籍。



特朗普15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普京會晤之後，於Fox News接受訪問時中談到對俄烏戰爭停火的立場，公開奉勸烏克蘭要達成停火協議（Gotta make a deal.），因為“俄羅斯是強權，但他們（烏克蘭）不是。（Russia is a very big power, and they're not.）”



特朗普18日接著在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基，承諾“在安全問題上，我們會提供大量幫助。”澤倫斯基則承諾，烏克蘭願意購買價值約900億美元的美國武器。會後特朗普在社群上發文表示，他已促成普京與澤倫斯基雙方會面，兩人已同意在2周內舉行一對一會晤。



對於美國調停俄烏停火對台灣的啟示，周世雄表示，特朗普先是與普京會談，之後才是對澤倫斯基談，先後次序可以看出俄烏位階大小有別，雖然特朗普有承諾保障烏克蘭安全，但可以看到，前提是澤倫斯基提出“交換條件”，也就是加碼對美採購近千億美元的軍備。可是對於烏克蘭所設定的談判紅線，特朗普則沒有其他承諾，要讓澤倫斯基與普京自行談判。