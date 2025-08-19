南台灣最愛點什麼外賣？鹹酥雞、便當

Uber Eats公布南台灣外送趨勢調查，便當、鹹酥雞蟬聯最受歡迎品項。（照片：Uber Eats提供） 中評社台北8月19日電／根據外送平台Uber Eats今天公布的南台灣外送趨勢調查，便當、鹹酥雞蟬聯最受歡迎品項，台南和高雄經典小吃例如鍋燒意麵、肉燥飯的表現也遙遙領先其他地區。



Uber Eats透過新聞稿表示，今年首度公開台南、高雄相關數據，根據近1年內（2024年8月至2025年7月）台南、高雄地區平台外送數據，Uber Eats已成為南台灣商家數最多的外送平台，飲料訂單達1900萬杯，年增率超過10%，遠高於其他縣市。



Uber Eats進一步分析南台灣特有的飲食偏好與趣味差異，發現南台灣民眾對“國民小吃”肉燥飯的喜愛超越全台，光是高雄的購買頻率就比台北高出47%。



訂單數據也反映台灣對於料理名稱的習慣差異，若比較台南與台北的“肉燥飯”、“滷（魯）肉飯”銷量，可以發現台南“肉燥飯”的訂購比例比“滷（魯）肉飯”高出82%；台北則恰好相反，“滷（魯）肉飯”的訂購比例較“肉燥飯”高出88%。



此外，Uber Eats數據指出，在地人氣美食鍋燒意麵在南台灣同樣表現亮眼，台南的訂購頻率是台北的12倍，高雄的訂購頻率也高達8倍。



Uber Eats數據顯示，台南、高雄民眾訂購鹹酥雞時，對於熱狗、米血、雞皮等常見配菜的購買頻率為台北的2至3倍。台南、高雄也特別鍾愛紅茶飲品，紅茶拿鐵、紅茶牛奶、古早味紅茶等品項的購買頻率是台北的2倍以上。