蔣萬安存款大增且繳清房貸　張善政身家逾億

新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安。（中評社 資料照） 中評社台北8月19日電／台“監察院”近日公布最新一期“廉政專刊”，北部三“直轄市長”及政務人員財產申報曝光，其中中國國民黨台北市長蔣萬安存款相較2年前暴增2000萬元並繳清房貸，國民黨籍新北市長侯友宜存款總金額高達3990萬8374元，國民黨籍桃園市長張善政更是身家破億。



據“廉政專刊”273期指出，蔣萬安名下有1筆土地、2筆建物信託，都位在宜蘭。存款3617萬7773元、5筆保險，債務329萬5238元為保單質借。與前兩年申報時的存款1669萬餘元相比，增加逾2000萬元存款，並繳清1711萬房貸。



侯友宜與妻子任美鈴則申報3筆土地、3筆建物，另有9筆土地及1筆建物交付信託。兩人未申報現金與汽車，存款總金額高達3990萬8374元，並有3筆保險。



張善政與妻子張琦雅名下有5筆土地（花蓮壽豐、新北新店、彰化溪湖）及1筆建物（新北新店），另有高達73筆土地、77筆建物交付信託。申報顯示，其存款金額3359萬3872元，台灣股票總值552萬8930元，海外股票則達3472萬0361元。債券資產777萬2845元，受信託財產專戶、零售食品債、黃金條塊、藍鰭油價債等多元投資總值1393萬3442元，加上17筆保險，資產合計已突破新台幣億元。



台北副市長李四川名下則有1筆土地、2筆建物，都位於新北，另外還有17筆土地、1筆建物交付信託，分別位於屏東、台北信義區。存款2221萬6655元、基金受託憑證225萬7178元、受信託財產專戶18萬5248元、3筆保險、債務2054萬5304元用於購置不動產，也信託多筆股票總值107萬5220元，還有一部本田汽車。



台北副市長林奕華名下也有一部本田汽車，存款1113萬9099元、7筆保險，另有多筆股票交付信託，總值164萬9300元。文化局長蔡詩萍名下則有2筆土地、3筆建物用於自住，存款2623萬7466元、基金受益憑證20萬4509元；還有多個字畫、手錶、包包、翡翠、鑽石飾品總值1040萬11元、15筆保險、債務4111萬5857元用於周轉金、購置不動產等；另有10筆土地、5筆建物交付信託。



此外，新北市副市長劉和然名下有4筆土地、3筆建物，另有5筆土地交付信託，申報存款250萬8825元，以及基金受益憑證13萬6020元，並擁有2部國瑞汽車與3筆保險。



桃園市副市長蘇俊賓則在日本斥資1.2億日圓購買東京房地，另在大阪市購入7700萬日圓房屋。在台灣持有3筆土地、3筆建物，存款1016萬2586元，債券856萬8221元，另有13筆保險及一輛價值345.9萬元的Tesla Model X LR。不過，他也背負3553萬5256元的房貸。