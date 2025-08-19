金門公私部門聯手打詐　近1年阻詐8百萬元

金門縣政府與地檢署辦理“金門公私一條心、齊力打詐護鄉親”誓師大會。(照:金門地檢署提供) 中評社金門8月19日電／金門縣府、地檢署今天舉辦公私部門打詐誓師大會，地檢署報告指出，檢、警、金成立可疑帳戶預警中心，去年7月至今年5月阻詐逾800萬元。



金門縣政府、金門地方檢察署今天辦理“金門公私一條心、齊力打詐護鄉親”誓師大會，金門縣副縣長李文良、“高檢署”金門檢察分署檢察長毛有增、金門地檢署檢察長王柏敦，以及金門航空站、金防部、各鄉鎮長與金融機構等單位出席。



王柏敦致詞表示，金門地區車手較少，重點是在防詐，包括投資、交友及抽獎詐騙等，今天邀請與民眾互動密切的行政機關，藉此機會說明最新詐騙手法，除能帶回與各單位同仁分享，也可與洽公民眾宣導，盼能攜手防詐，讓金門鄉親遠離詐騙。



金門地檢署主任檢察官林伯文會中也進行“金門最新打詐成果與策略”報告，他表示，地檢署結合警察局及金融機構成立可疑帳戶預警中心，去年7月至今年5月間共獲通報件數17件，阻詐金額新台幣865萬8000元；金門縣今年1至7月相較於去年度同時期，被詐騙件數由235件降為162件，遭詐騙財損金額減少約4900萬元，已有初步防詐成效。



此外，今天會中由毛有增、李文良頒發獎狀給在防詐實務上積極投入且成效卓著人員及機構，包括金湖分局偵查隊偵查佐熊瑋晟、土地銀行金門分行、元大銀行金門分行、兆豐銀行金門分行及金門金寧郵局；並由王柏敦頒發感謝狀予金門航空站、金門“國家”公園、航空警察局台北分局金門分駐所及金門縣港務處，感謝協力機構對推動反詐騙宣導協助。