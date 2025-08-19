台積電2奈米洩密案　傳向東京威力科創求償

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北8月19日電／台積電爆發2奈米機密外洩案，已經進入司法調查，機密流向日商設備廠東京威力科創引發震撼，最新消息傳出，東京威力科創社長河合利樹將親自訪台，於國際半導體展期間拜會台積電，台積電也可能向東京威力科創提出求償。



台積電前員工轉至設備大廠東京威力科創任職，竟然回頭勾結在台積電的同事，拍攝上千張2奈米機密照片，台積電透過監測系統發現機密資料接觸異常，展開調查後發現多人涉案，其中涉案情節重大的3人已被羈押禁見，一共9名前工程師及現任工程師涉案。



根據《中時新聞網》報導，事情爆發後，東京威力科創已經派兩名高階主管來台善後，如今又傳出社長將親自來台，雙方可能針對此事進行談判。台積電是東京威力科創的大客戶，是否影響未來合作關係受到高度關注，台積電有可能在司法調查有初步結果後，向東京威力科創求償。



台積電為全球晶圓代工龍頭，被偷的又是最先進的2奈米技術，受到社會高度關注，“最高檢察署”“檢察總長”邢泰釗18日受訪時表示，不便針對此案做任何評論，不過任何涉及“國家安全”重要技術，若證據明確，會要求檢調及司法部門加速辦案。



事實上，科技業競爭日益激烈，營業秘密的訴訟也大幅增加，邢泰釗透露，從2022年至2025年6月，台灣涉及營業秘密法不起訴處分的比例高達70%，關鍵在於廠商蒐證資料不齊全，不過在剩下30%的起訴案中，高達68.7%是判決有罪的，顯示廠商、司法及檢察機關辦理營業祕密案件的專業必須加強，才能守護“國家”重要技術及安全。