綠媒實力強！三立電視斥資52億入主大同

三立電視董事長張榮華接任大同董事長。（中評社 資料照) 中評社台北8月19日電／百年大同經營權又變天！大同公司今天召開臨時董事會，決議由三立電視董事長張榮華接任大同董事長，人令於20日生效，原董座王光祥則擔任大同公司會長。大同目前仍有許多難題待解，包括因違反政府採購法停權3年以及在大陸與華映科技的業績補償款新台幣131億元訴訟。



大同公司創立於1918，事業版圖橫跨半導體、通路、營造，及貿易等領域，為台灣首批上市企業之一。公司主要分為電力、系統、消費等3大事業群，旗下包含電力設備－重電、電力設備－電纜、馬達、太陽能、系統整合、智慧電錶、先端電子及家電電子等8大事業體。



現年69歲的張榮華，是三立創辦人林崑海的妻舅，其姊張秀是林崑海的第二任妻子。林崑海過世後，張榮華便接手三立集團，並於上月以三立名義斥資52億元，買下王光祥所持有的大同持股，進一步掌握公司經營權。



大同指出，現任大同董座王光祥先生任職期間逐一達成為全體員工調薪、彌補前經營團隊的百億累計虧損、發放股利重大里程碑等，未來仍以董事身分與張榮華董事長引領公司邁向國際，共同再將百年招牌擦亮。



大同表示，王光祥擔任大同董座以來，營運與財務結構轉佳，在本業電力、能源衝刺擴展，加上資產活化效益，近年來穩定獲利，去年大賺逾半個股本、睽違23年後首次發放3.1元的高股利。



大同在7月底發布法人董事代表人異動的公告，原法人董事顏大和變為張榮華，主要是張榮華透過公司名義陸續斥資逾52億元，從王光祥手中買進約15萬張股票，事隔3週，大同隨即舉行臨時董事會，推舉張榮華擔任董事長。



不過市場傳出，張榮華接任大同後還有很多爭議待解，其中大同過去違反政府採購法，遭停權3年；在2009年時台灣華映透過轉投資中國華映科技，因應大陸證監會要求出具19項承諾，包括3年盈利達一定標準，確保淨資產收益率不低於10%，華映及大同負連帶責任。



但因2018年華映宣布重整，導致華映科技出現虧損，要求支付業績補償款19.14億人民幣，並提高追債金額至30.29億人民幣，據悉將在近期宣判。另有台糖養豬場工程等爭議。