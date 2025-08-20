台遭關稅匯率夾殺　詹中原：憂重演日本失落

台鎔科技材料股份有限公司副董事長詹中原。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月20日電（記者 蔣繼平）台灣產業面臨凈零轉型挑戰，更受到關稅、匯率衝擊。台鎔科技材料股份有限公司副董事長詹中原接受中評社訪問表示，美國總統特朗普第二次退出《巴黎氣候協定》因不願被認定是已開發國家而吃虧，所以直接不承認，這次除了討論產業凈零轉型挑戰，更看到在中美經濟爭霸的背景下，台灣受到關稅、匯率衝擊，會擔心是否重演《廣場協議》後日本失落30年，大家憂心忡忡。



詹中原，美國匹茲堡大學國際與公共事務學院公共政策哲學博士，現為元智大學人文社會學院文化產業與文化政策博士學位學程榮譽教授，台鎔科技材料股份有限公司副董事長。



詹中原19日出席“第三屆大南方高峰論壇”時接受中評社訪問，他說，談到淨零碳排就會談到特朗普的表現，絕對不單純只是特朗普不喜歡用環保吸管，而開始改用塑膠吸管，表面上看到的這麼簡單，特朗普有其他的考慮，特朗普對循環經濟、環保、歐盟碳邊境調整機制（CBAM）的抵制，有自私上的商業利益。



詹中原表示，特朗普第二次退出巴黎氣候協定，兩個方面，有一點經濟利益，也有一點權謀，與現在整個要讓美國再次偉大的路線是絕對相關的，與美中經濟大戰還是有關係。因為在環保組織的分級上面，美國是已開發國家，中國大陸是開發中國家，這樣的待遇就不一樣了。



由於已開發國家，在《巴黎協定》中負有更重的減排責任，並需要提供資金和技術支持給開發中國家，以幫助開發中國家應對氣候變化。詹中原表示，如果同意用這樣的分類，特朗普就認為自己吃虧了，這個是背後很有意思的地方。所以特朗普基本上就退出，打從根本不承認巴黎協定，那巴黎協定就玩不下去了。



至於後續會造成什麼樣的衝擊影響，詹中原表示，因為是在美國再次偉大，同時中美經濟爭霸的背景下，接下來，台灣跟著美國走，台美關係如此密切，就有很大的影響。