李四川願選新北市長　劉和然、洪孟楷這麼說

台北市副市長李四川。（中評社 資料照) 中評社台北8月19日電／中國國民黨籍台北市副市長李四川今天受訪表示“若明年需要我承擔，我也不會排斥，一定會承擔。”對此，新北市副市長劉和然表示，他會延續新北市長侯友宜的施政，全力以赴、顧好新北。而被視為黨內潛在對手的“立委”洪孟楷表示，身為新北隊一員，他支持最具民意者參選。



目前民進黨有意角逐新北市長的有“立委”蘇巧慧、以及剛請辭民進黨秘書長的林右昌。白營有民眾黨主席黃國昌，藍營則有“立委”洪孟楷、侯友宜屬意的新北市副市長劉和然、以及頻頻被點名的“最強人選”李四川。



綜合台媒報導，李四川今日也表態不排斥承擔新北市。對此，劉和然表示，李四川和他一樣都是事務官出身，而國民黨確實人才濟濟，這是新北市的福氣。他認為，對市民來說，了解新北、實實在在做事才是最重要的，他會延續侯友宜的施政，全力以赴，“顧好新北、保住新北，這是我的責任，也是對新北的使命。”



劉和然表示，李四川和他一樣都是事務官出身，國民黨確實人才濟濟，這是新北市的福氣。而對市民來說，了解新北、實實在在做事才是最重要的，他會延續侯友宜的施政，全力以赴，顧好新北、保住新北，“大家有心為新北，都是好事。”與侯友宜之前所說的“歡迎任何想為新北市做事的人”相呼應。



洪孟楷表示，新北是六都重心，更是國民黨不能輸的戰場。李四川一直都是國民黨在新北不可忽視的人選，如今展現了承擔意願，身為新北隊一員，他堅定支持最具民意者參選，2026年更會中央地方共同配合、全力以赴。



《年代民調中心》昨日公布2026年新北市長民調，並針對媒體報導民進黨的林右昌、蘇巧慧、國民黨的李四川、劉和然、以及民眾黨的黃國昌等5人進行民調，並以藍白對上綠營方式進行比對。其中，若藍白推李四川，綠都呈現落後，蘇巧慧落後8.5%、林右昌落後10.8%；若藍白推劉和然，綠都呈現領先，蘇巧慧領先11.4%、林右昌領先8.2%。至於外界關心藍白共推黃國昌部分，則是綠呈現領先，蘇巧慧領先5.8%、林右昌領先7.5%。這也證實李四川為目前藍白陣營最強的人選。