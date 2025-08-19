邱臣遠代理市長一年6次出訪　竹市府說明

新竹市代理市長邱臣遠19日視察停車場改善工程。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月19日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠8月底將率團出訪澳洲，這是邱接任代理市長逾1年來第6次出訪，引發民進黨籍新竹市議員抨擊。對此，新竹市政府強調，市政考察不僅是城市外交的重要一環，更是提升新竹市國際影響力、累積發展能量的重要投資。



邱臣遠預計8月30日率局處長一行約13人前往澳洲8天，每人旅費新台幣10萬元。民進黨籍新竹市議員曾資程質疑，邱臣遠代理市長1年多來已多次出訪，很難想像地方首長頻繁出訪，到底能為新竹市帶來哪些創新作法或貢獻？大罷免後率局處長及市長室秘書出訪，讓人有“護主有功”慰勞的聯想，根本是拿公帑玩樂。



對此，新竹市政府表示，為增進姊妹市及友好城市情誼，推動城市外交，深化合作與交流，並拓展國際視野、提升城市影響力，同時汲取成功城市治理經驗，市府才規劃相關市政考察計劃。



新竹市政府指出，市政團隊規劃出訪交流，為各縣市普遍推動的常態作法，透過與國際城市直接互動，能帶回實際治理經驗與合作契機。有關市政考察所需經費，均依據去年新竹市議會審查通過的預算，所有城市外交支出皆依法編列，程序完備。



新竹市政府強調，市政考察不僅是城市外交的重要一環，更是提升新竹市國際影響力、累積發展能量的重要投資。盼府會同心協力，共同支持市府推動國際交流，讓新竹市躍上國際舞台。