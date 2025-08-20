美鋼鋁關稅50%中鋼陳守道：憂下游受衝擊

中鋼總經理陳守道。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月20日電（記者 蔣繼平）美國將鋼鋁進口關稅提高到50%，18日上路，超過400項鋼鋁衍生產品被納入課稅清單。中鋼總經理陳守道19日向中評社表示，原本鋼鋁關稅只針對原料，這次擴大到含鋼鋁成分製品，範圍太大，下游廠商將會受到影響，若下游廠無法負擔，而不向中鋼下單，中鋼就會間接受影響，因此會再持續觀察客戶如何因應與協助客戶。



陳守道19日受訪表示，台灣鋼鐵廠原本就沒有關稅豁免，一開始就有25%，日韓等其他國家不見得是25%，所以當美國宣布進口鋼鐵關稅將從25%提升到50%，鋁製品稅率也拉高到50%，當時等於扯平，看起來對中鋼有利。



陳守道指出，中鋼過去銷美還受到反傾銷的影響，所以中鋼直接賣到美國的量並不多，反而賣到墨西哥、加拿大比較多，大概每年有20萬噸。



陳守道又說，但最新的407項50%關稅是指含鋼鋁成分，範圍就太大了，就變成下游廠商也會受到影響。因為下游廠商都是向中鋼拿料，若下游廠商無法負擔到50%的稅，就不會向中鋼下單，中鋼也會間接影響到。



陳守道強調，還是要持續觀察客戶會怎麼因應，看怎麼來協助客戶，中鋼這部分隨時在掌握，協助客戶是一定要做的。



中鋼公司14日發新聞稿指出，因煤鐵原物料行情走揚，為順應國際鋼市行情，9月盤價全面調漲，熱軋鋼板、鋼捲（一般料）每公噸調漲新台幣600元、熱軋鋼捲（軋延料）漲600元、冷軋鋼捲（一般料）漲600元、電鍍鋅鋼捲（抗指紋、建材）漲500元、熱浸鍍鋅鋼捲（建材、烤漆料）漲500元、熱浸鍍鋅鋼捲（家電、電腦、其他料）漲500元、電磁鋼捲（中低規、高規）漲500元。



中鋼也表示，經營環境仍有挑戰，為順應國際鋼市行情，並兼顧客戶接單競爭力，針對9月盤價產品適度調漲，對下游不同產業會給予多元支持方案，盼與業者共體時艱，度過難關。