傳徐國勇23日後接任民進黨秘書長

前“內政部長”徐國勇（左）傳出23日後接任民進黨秘書長。（中評社資料照片） 中評社台北8月19日電（記者 張穎齊）7月26日大罷免大失敗後，民進黨前秘書長林右昌請辭，由前新北市議員何博文代理秘書長。台網媒《上報》報導，黨主席賴清德將在23日第二波大罷免及核三延役公投後，任命前“內政部長”徐國勇接任。



現年68歲的徐國勇，出生於台北市，台灣海洋大學海洋法律研究所法學博士。在民進黨內出身海派（現為湧言會），曾任前綠委卓榮泰辦公室執行長、海大海洋政策碩士學位學程兼任助理教授、律師、“立委”、台北市議員、“政院”發言人、政委、“內政部長”等，現為民視《全國第一勇》節目主持人。



徐國勇在蔡英文、前“行政院長”蘇貞昌任內2022年12月初請辭“內政部長”後，回鍋主持政論節目。



台《上報》報導，林右昌在7月26日後請辭黨秘書長，賴清德找上徐國勇談黨秘職務。徐國勇2016年擔任民進黨籍不分區“立委”時，因時任“政院”發言人童振源請辭，府院高層急找徐國勇救火。徐國勇政論節目主持人出身，與媒體關係良好，高層認為對“內閣”政策論述有加分。



該報導指出，徐國勇出身湧言會，但在蔡英文任內、時任“行政院長”賴清德“內閣”期間，也一度被視為是英系，同時也受賴清德賞識，在賴“內閣”任內2018年7月從“政院”發言人轉任“內政部長”。



另外，徐國勇曾任卓榮泰在當台北市議員、“立委”時的辦公室執行長，2人也是中興大學法商學院學士的同班同學。徐國勇也是在卓榮泰建議下參選，當選台北市議員、“立委”。



傳出徐國勇若擔任民進黨秘書長，將協助賴清德操盤明年九合一地方大選，是派系平衡的人物，預計23日第二波大罷免、核三延役公投後，由賴清德宣布人事。此外，除了黨中央人事外，卓榮泰“內閣”改組與否，也備受關注。