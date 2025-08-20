蘇偉碩：美俄若確立領土換和平　美中談台灣

反萊豬醫師蘇偉碩。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月20日電（記者 鄭羿菲）美俄元首阿拉斯加會談後，美國總統特朗普力促烏克蘭總統澤倫斯基割地換終戰。熟悉綠營的反萊豬醫師蘇偉碩接受中評社訪問表示，美俄元首會面“領土換和平”的大國互動規則會否確立？若確定了，中美之間也可討論“台灣問題”。賴清德現在的執政狀況是內外交迫，卻拿不出什麼作為挽回民眾信任。



蘇偉碩，高雄醫學大學醫學士，擁有精神科專科醫師證照，是台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟的骨幹。從學生時代就參加環保運動、學運，曾與民進黨並肩反美牛，反萊豬時變成綠營眼中釘，與綠營分道揚鑣，現持續針砭時事並關心政治議題。



蘇偉碩接受中評社訪問表示，民進黨是在冷戰氛圍中漸漸成長，90年代冷戰結束，美國成為世界霸權，因此民進黨緊抱美國大腿，獲得美國支持慢慢地就取得執政的位置，直到2016年民進黨全面執政達到盛世巔峰。但隨著中國大陸崛起，擁有可以向美國說不的實力，美國從一方獨霸轉變為多極世界，民進黨卻還未調整思路。



蘇偉碩說，特朗普與普京的會面，大家擔心的是“領土換和平”的大國互動遊戲規則會不會被確定下來，若被確定了，中美之間也可以討論“台灣問題”，事實上在特朗普眼中，只要是經過計算，就可能納入考慮，特別是現在賴政府在台美關係上沒辦法抓住美國新右派的論調，還在走老路唱民主價值。



“賴清德現在的執政狀況，是內外政治、經濟矛盾總爆發。”蘇偉碩指出，對內，民進黨創黨時倡議的“清廉、勤政、愛鄉土”，現在已無法符合這樣的創黨精神，民進黨以街頭民主運動起家，但賴清德卻質疑民主原則，喊出“不是表決多數贏就可以了”，等於把民進黨的社會基礎去掉一大塊。



蘇偉碩認為，此外，南台灣救災沒處理好，再加上房市出現問題，交易量急劇萎縮，整個經濟問題都出來了，還得面對美國對等關稅20％＋N。