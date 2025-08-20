蕭旭岑：烏克蘭局勢底定後　疑美疑賴聲更大

馬英九基金會執行長蕭旭岑接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月20日電（記者 張嘉文）美國出手調停俄烏戰爭，力促烏克蘭割地換終戰。馬英九基金會執行長蕭旭岑向中評社表示，這對台灣最大的啟示就是，不能依侍美國決定自己的命運，單邊依賴美國，不符合台灣利益。



蕭旭岑強調，現在台灣社會的疑美和疑賴（賴清德）的氛圍，就如兩個颱風的雙颱共伴效應般彼此牽引、影響，且隨著烏克蘭的局勢底定後，疑美和疑賴論的聲音只會更大。



特朗普15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普京會晤之後，於Fox News接受訪問時中談到對俄烏戰爭停火的立場，公開奉勸烏克蘭要達成停火協議（Gotta make a deal.），因為“俄羅斯是強權，但他們（烏克蘭）不是。（Russia is a very big power, and they're not.）”



特朗普18日接著在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基，承諾“在安全問題上，我們會提供大量幫助。”澤倫斯基則承諾，烏克蘭願意購買價值約900億美元的美國武器。會後特朗普在社群上發文表示，他已促成普京與澤倫斯基雙方會面，兩人已同意在2周內舉行一對一會晤。



蕭旭岑接受中評社訪問時對此表示，此事件對台灣的啟示就是，不能依侍外國，來決定自己的命運。烏克蘭聽信前美國總統拜登的承諾，過度相信北約會當自己的靠山，無視俄羅斯對自身安全的強烈意見，現在證明這是一條錯誤的路線。澤倫斯基錯誤的判斷，為人民帶來災難，這是個重大教訓，這一點他認為對台灣人的影響很大。



蕭旭岑認為，台灣人已普遍思考到，單邊依賴美國，並不符合台灣利益。過去馬英九時期同時與美國與大陸都維持良好關係，對台灣最有利，兩岸更沒有現在緊張的氛圍。賴清德過度跪舔美國，台積電都送出去了，卻換來美國的高關稅，根本無法對台灣人交代。相對美國的高關稅，大陸和台灣還有ECFA，台灣社會已經出現反思，兩岸還是要和與合，才對台灣最有利。