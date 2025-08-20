關稅匯率雙重夾擊　台機械廠陸續減班、歇業

美國對等關稅衝擊台灣機械等產業。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月20日電（記者 方敬為）美國對台灣商品進口關稅高達“20%＋N”，加上台幣匯率走強，衝擊機械產業，近日陸續有廠商宣布減產、放無薪假，甚至是乾脆歇業。包括工具機瀧澤科技公司啟動“周休三日”、百德機械開始“做四休三”模式、大甲自行車前叉大廠育華工業則宣布今年底將吹熄燈號，關稅及稅率對產業的負面效應逐漸浮現。



繼工具機大廠瀧澤科技自8月22日起，每周五“鼓勵員工集中排休”之後，有另家高端工具機廠商百德機械19日也證實，受到美國對等關稅衝擊，以及市場大環境不明確下，啟動“做四休三”無薪假，將在8、9兩個月實施。



此外，位在台中大甲的自行車前叉大廠育華工業日前也發布聲明，公告工廠只營運至今年年底，未來將出清庫存，並原價6折優惠出售，同時宣布無庫存商品停止接新訂單。



台灣中小企業面臨美國課徵疊加關稅喪失產品競爭力，又碰到台幣匯率升值稀釋外銷利潤，承受雙重打擊，其中又以工具機、機械、資通訊、螺絲、腳踏車、紡織等產業首當其衝。



全台總工會示警，若業者短期內無法轉嫁成本或者調整市場，可能掀起倒閉潮。根據“經濟部”2024年白皮書指出，全台中小企業家數已達167萬4000家，就業人數逾916萬7千人，約占全台就業近八成，後續可能衍生就業市場萎縮、失業率上升等問題。

