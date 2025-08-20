屏東縣長周春米站路口　高喊核三公投不同意

民進黨籍屏東縣長周春米20日一早率30多人在屏東市路口宣傳反核，高呼“核三重啟公投，屏東人不同意”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東8月20日電（記者 蔣繼平）核三重啟公投將在8月23日投票。民進黨籍屏東縣長周春米20日一早率30多人，包含多位農漁會界及觀光產業界代表站路口宣傳反核，高呼“核三重啟公投，屏東人不同意”，活動持續30分鐘，不少民眾經過時按鳴喇叭或揮手致意。



周春米20日上午7點30分在屏東市民生路與自由路口宣傳“核三重啟公投 屏東人不同意”，活動有高樹鄉農會總幹事洪銘聰、蝦正甜水產公司負責人陳彥志、小雨果巧克力創辦人蘇一明等民間代表出席，宣傳活動持續30分鐘。



周春米表示，核三重啟公投是不尊重台灣公民社會數十年來的“非核家園”共識，這場公投是全台將近2000萬張公民票，卻要決定屏東68萬張公民票的家園安全，這不成比例，也極不公平。



洪銘聰表示，農民看天吃飯，若再加上核災風險，根本是雪上加霜。台灣若發生核災，不只是屏東，全台灣都害了了，都將無法安心吃自己種的食物，更不用說外銷出口。



陳彥志表示，漁民靠海洋及養殖維生，核災一旦發生，海洋及魚塭遭受污染，魚貨將全數滯銷，漁業不只關乎屏東，也是關乎整個台灣的餐桌安全，核三重啟，就是把漁民世世代代的生計放上賭桌。



蘇一明表示，屏東是台灣的旅遊勝地，尤其恆春半島每年吸引數以百萬計的遊客。南灣旁的核三廠已經影響墾丁美景與核安威脅40年，屏東人的承擔已經仁至義盡。如果核三廠發生事故，誰還敢帶孩子來海邊玩水？核電廠帶來的將是永遠的陰霾。