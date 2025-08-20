館長讚大陸基建世界第一　盼兩岸攜手合作

館長陳之漢直播總結走訪深圳的感受。（照:截自“館長惡名昭彰”YouTube直播畫面) 中評社台北8月20日電／繼6月的上海之行後，網紅“館長”陳之漢近日赴深圳開直播展開第二次大陸行。他走訪了騰訊總部及南山“機器人谷”等多家科技企業，對當地的創新實力和企業理念印象深刻，大讚大陸基礎建設“真是世界第一”。館長19日開直播表示，未來仍有計劃前往更多地方，甚至是中國大陸的北方地區，他也希望有一天能看到兩岸攜手合作的局面。



網紅“館長”陳之漢12日抵達深圳，18日結束行程，轉往澳門。館長搭車經過橫琴前往澳門，沿路一再稱讚大陸基礎建設“真是世界第一”。總結深圳行，陳之漢說，看到很多令人震撼的科技發展成果，包括無人機、無人車，深圳是一個很適合發展、適合居住的城市，“難怪有這麼多年輕人願意來”，他特別強調，“好的都用在人民身上，這是我看到最好的事情”。



在深圳的幾天中，陳之漢邊走邊直播，參訪大疆、比亞迪等企業，體驗各式無人機、無人車，還參觀深圳地鐵，並搭乘直升機鳥瞰深圳全貌，向其粉絲展示深圳“科技之都”的形象。



館長表示，他回到台灣後將專注處理許多工作與規劃，並強調希望能憑藉自身影響力改變台灣“糜爛的政局”。他批評台灣媒體“垃圾”，對比之下，在大陸所到之處皆受到熱情歡迎，讓他深切感受到大陸民眾對台灣的友好。他更直指，“大陸這邊的同胞，比起青鳥還要更愛台灣”，而青鳥只會抹黑、司法迫害。



根據《中時新聞網》報導，針對當前台灣政局，他呼籲選民正視8月23日即將登場的投票，強調這是翻轉“貪污、腐敗、獨裁”局勢的關鍵時刻。館長還透露，不少大陸民眾期盼“釋放柯文哲”，並盼望兩岸能攜手共創未來。



此外，他計劃未來與團隊休整後，展開“台灣美食之旅”專題，透過無人機拍攝方式介紹台灣美食與景點，包括滷肉飯、牛肉麵、珍珠奶茶等，讓大陸觀眾更認識台灣。他強調，屆時也會呈現台灣部分受災地區尚未復原的實況，藉此讓更多人瞭解基層民眾的艱辛，並批判民進黨政府的治理不力。



館長最後強調，雖然一路飽受爭議與批評，但隨著他多次赴大陸直播與交流，“在台灣罵我的人越來越少，因為知道抹黑不了我”。他表示將持續走訪、記錄兩岸交流的各種面貌，並希望有一天能看到兩岸攜手合作的局面。