美軍北方打擊軍演　台灣逾500官兵參與演訓

美國軍媒報導，今年有逾500名台灣官兵參加“北方打擊”演訓。圖為台特指部特4營。（台陸軍臉書） 中評社台北8月20日電／美國密西根州舉行的“北方打擊”（Northern Strike）聯合演習16日落幕。由密州國民兵主導的“北方打擊”軍演已有10多年歷史，但今年的作戰模擬場景首度自歐洲轉向印太區域，顯示五角大廈日益關注印太潛在衝突。美軍《星條旗報》18日報導，今年有逾500名台灣官兵參加這項年度重大演訓。



美國軍事媒體《星條旗報》指出，今年的北方打擊聯合演習模擬場景，是十數年來首次從傳統的歐洲場景轉移至印太場景，未來還會有以印太場景為主的演練，顯示五角大廈日益聚焦區域內衝突。今年共有來自36州與地區、動員逾7500名士兵。美國除了太空部隊外，所有軍種都參加，並有9支國際部隊參與。



一名資深美國國民兵官員透露，有超過500名台灣軍人參與其中。美國國防官員認為，亞洲區域潛在衝突的最大引爆點就是台灣。從2021年起，台灣就已秘密派員參加演訓。雖然五角大廈長期以來守口如瓶，但美國前大使塞拉（Joseph Cella）在2024年一場聽證會上就證實，台灣軍隊一直在密西根州進行戰略與戰術作戰行動訓練。



台前“國防部長”邱國正曾在“立法院”證實聯兵營赴美演訓，指聯兵營是基本戰術單位，台美雙邊交流可瞭解作戰方法、參謀作業和用兵思維，相互觀摩。據透露，參與演訓的“國軍”可使用受訓基地內的美製裝備，部分經費是美方軍援支出。唯“國防部”嚴格要求保密，嚴禁對外透露受訓細節。



今年演習聚焦在海上訓練，演習課目包括直升機將物資丟入湖中，其他參與士兵乘坐巡邏船將物資從湖中打撈起來，再將相關物資轉交其他乘坐更小船隻的士兵帶上岸。



美軍向來較熟悉陸上訓練，過去常演練在歐陸或中東戰場的補給行動。有士兵透露，當他在船上看到四周都是一望無際的水面時，當下被震懾住。也有士兵強調，世界一直在變動，美軍永遠都不想脫鉤，因此須強化與夥伴的運補功能，以利日後適應相關任務。



密西根州地理環境恰好符合島嶼遍布的印太區域，是美軍為區域大規模衝突作好準備的首選地點。分析師指出，若美中發生衝突，北京的飛彈可能會讓大型基地淪為攻擊目標，美軍可能被迫分散在小島上秘密行動。選在密西根州的另一個原因則是該地區擁有1萬7000平方英里的軍事領空，是密西西比河以東最大的軍事空域，也有足夠高度能讓第5代戰機參與演習，可水中實彈操演。