李四川鬆口選新北　葉元之估年底開始跑行程

藍委葉元之。（中評社 資料照） 中評社台北8月20日電／2026新北市長選舉各界矚目，相關聲量最高的中國國民黨籍台北市副市長李四川19日受訪說“我不會排斥，一定會承擔”，被外界解讀為正式表態願意參選。對此，國民黨籍“立委”葉元之19日在網路節目指出，大家希望藍白合的狀況下，李四川會繼續往上，民進黨籍“立委”蘇巧慧會被拉開；但李四川估計年底就要開跑，否則1032個里會跑不完。



葉元之19日在網路節目《有哏來爆》表示，如果你叫一個三重的組織盤支持川伯，對方會怎麼回你？“啊就沒講啊，自己都沒表態啊，你叫我支持他，會不會押錯寶啊？”現在表態了，那就不一樣，所以覺得李四川的民調還會再往上。“我覺得蘇巧慧差不多了！喜歡蘇巧慧、討厭蘇巧慧的……她特色太明顯！”那黃國昌民調會不會再往上，也會，這是一個藍白合的過程。剛剛看民調，藍的大概還有1、2成的人還沒有支持黃國昌。



葉元之強調，可是隨著民進黨愈來愈惡霸、愈來愈囂張，大家愈來愈希望藍白合的狀況下，藍白的政黨的基礎會趨於一致。最後大家比的就是，誰對中間選民比較有吸引力？黃國昌民調還是會往上，劉和然也會。“劉和然大概就跟我第一次出來選舉差不多，大家對我不認識。”不認識也沒有什麼支持不支持，可是接觸的人愈多，支持者也會愈多，所以劉和然也會再往上。所以藍白跟綠的差距還是會往上。



“李四川宣布之後，新北這局，我覺得愈來愈明朗了！時程上面，我來猜測一下。”葉元之說，大概有兩個時程。侯友宜2018年從副市長要轉換市長跑道，辭職宣布參選是當年度的2月底。黃珊珊2022年從副市長要轉換跑道，押得非常後面，大概7、8月。那李四川會在什麼時間？“我覺得他不會比侯友宜晚！”侯友宜是因為跟周錫瑋有黨內初選，初選3、4月辦，所以他必須2月辭職。李四川同樣可能會有初選的問題。



葉元之指出，為什麼會比侯友宜早？因為侯友宜那時候是新北市副市長，李四川現在是台北市副市長！總要比侯早點開始跑吧？所以李四川在今年底離開台北，開始跑新北，是比較適合。起碼要三個月來跑，都不見得跑得完，新北市有1032個里！有基礎還是要跑，因為人跟人就是要見面。