美用補助台積電換股權？郭智輝：需時間評估

台“經濟部長”郭智輝接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月20日電（記者 鄭羿菲）外傳美國特朗普政府研擬“補助換股權”，台積電等半導體大廠都在範圍內，台“經濟部長”郭智輝20日三度被媒體追問，但郭智輝都僅表示，他也剛聽到這樣的說法，需要一點時間評估。



至於美國總統特朗普揚言“晶片關稅最高可能達300%”，外媒指出台積電是否在豁免範圍仍待釐清，郭智輝說，關稅是不是到300，是全球一體適用。競爭在各國都會有些方法因應，“經濟部”對高關稅，當然會幫業者研擬出一套可因應的方式。



美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受美國財經媒體CNBC採訪時，抨擊拜登政府的晶片法案補貼半導體廠商，但美國納稅人卻沒獲得回報。他也證實，美國正與英特爾談收購10%股份，特朗普政府正在研議以《晶片法案》（CHIPS Act）的部分補助轉換為股權，讓納稅人能直接獲得回報，而非只是提供無償補助。



路透社引用白宮官員與知情人士報導，繼以資金補助換取英特爾的股權計劃後，盧特尼克正探討美國如何在向美光（Micron）、台積電及三星等企業提供《晶片法案》資金時獲取股權。目前《晶片法案》大部分資金尚未發放。



“立法院”經濟委員會20日邀請“經濟部長”郭智輝就“協助中小企業災後復原辦理情況”進行報告並備質詢。



郭智輝會前受訪強調，美國入主台積電的說法他也剛聽到，這件事不會立刻發生，大概沒那麼快，他需要一點時間確認訊息，看真正會影響到什麼程度，這都需要專家評估、需要一點時間討論。