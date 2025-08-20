台南前議長郭信良涉光電弊案今200萬交保

前台南市議長郭信良。（中評社 資料照) 中評社台北8月20日電／台南市前議長郭信良與三地集團創辦人鍾嘉村、岡山營造負責人朱更楠涉貪案，台灣橋頭地方檢察署辦案不停，查出三人金流網路，六月聲押朱男獲准，昨天再傳郭、鍾兩人到案，鎖定行賄、收賄偵辦，深夜復訊後今晨各以新台幣200萬元交保候傳。



綜合台媒報導，檢調鎖定朱更楠為郭信良收賄的關鍵人，懷疑他是雙方的白手套，羈押期間經多次提訊，昨天再傳郭信良、鍾嘉村釐清。



橋檢今年4月21日在台南市議會開議前發動搜索，查扣三地能源帳冊、金流等資料，並帶回郭信良、鍾嘉村、朱更楠及市府承辦局處、台南市議員李偉智等多人到案。更令人震驚的是，檢調在三地光電場的場址挖出建築廢棄物，讓案件從金流延伸至環境犯罪，朱更楠因此被聲押。



郭信良曾因“佃西市地重劃案”被控收賄1300萬元判刑13年，目前仍在上訴中。檢調懷疑其藉議員身分介入光電場工程，與鍾嘉村及朱更楠的金流往來密切。初步查出一筆1500萬元不明金流，郭信良解釋為借貸，但多筆財務交易仍待細細查證。



朱更楠被指為郭信良的白手套，疑似在金流與賄款間穿針引線。多次提訊後，檢調逐步掌握證據，昨日再度傳喚郭信良與鍾嘉村釐清案情。深夜復訊後，兩人各以200萬元交保，但案件的核心仍待揭露。