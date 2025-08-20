軍購等支出龐大　台官方明年恐舉債4千億

“行政院長”卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北8月20日電／“行政院長”卓榮泰19日率財主等單位，向賴清德報告明年度“中央政府”總預算案籌編情形，並提報21日“行政院會”拍板定案。據悉，歲出預算逾3兆元呈正成長約3%，歲入逾2.8兆為負成長逾9%，明年因新《財劃法》上路，釋出近4千億財源給地方政府，歲出入差短約近1，700億，為近十年來新高，加上還本付息，共需舉債約近3千億元，倘若加計購買戰機和丹娜絲颱風災後復原將近4千億元。



根據《工商時報》報導，至於備受關注的軍公教是否加薪3%，人事行政總處已呈報加薪3%及不加薪兩案併陳，但府19日召開的預算會議，並未著墨軍公教加薪案，也尚未放入明年度總預算規劃中。倘若決定加薪3%，21日院會拍板版本來得及調整，“中央”負擔經費僅需編列166億元，在新《財劃法》下，不再為地方負擔首年經費。



由於暫時性關稅20%疊加效應，為傳產帶來寒冬，自行車與工具機產業的部分公司經營不下去，陸續宣布增加無薪假或直接關廠，而軍公教近四年已連續加薪3次，共調薪11%，一旦明年再加薪，是否加重對傳產經營壓力，或造成其他不良觀感，將由府院在今日作最後決定。



據瞭解，歲出預算是以“立法院”通過的2兆9，250億元籌編，明年度歲出逾3兆元，呈正成長約3%。