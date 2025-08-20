一派輕鬆　郭智輝：“內閣”改組與他沒關係

台“經濟部長”郭智輝接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月20日電（記者 鄭羿菲）卓“內閣”改組議題正熱，經常失言的台“經濟部長”郭智輝遭外界頻繁點名下台。不過，郭智輝20日神情仍一派輕鬆，他表示，“內閣”改組與否，對他來說沒什麼特別關係，反正他在位的一天，就努力工作全力以赴，完成自己的任務。



至於中鋼集團企業工會19日北上赴“經濟部”大門，召開“郭智輝無視公司治理 壓迫中鋼虧損讓利”記者會，並要求郭智輝下台。郭智輝說，工會表達的意見都尊重，對於他們誤會的部分，我們也會說明。



726大罷免綠營失利後，“行政院長”卓榮泰拋出“必要時對重要人事做應該有的處理”，透露可能進行“內閣”人事調整。近期，社會各界討論“內閣”改組議題熱絡，“經濟部長”郭智輝、“衛福部長”邱泰源、“教育部長”鄭英耀等人都被點名下台。



“立法院”經濟委員會20日邀請“經濟部長”郭智輝就“協助中小企業災後復原辦理情況”進行報告並備質詢。



郭智輝會前受訪時，被問及穿著POLO衫、牛仔褲低調南下到嘉義台糖畜殖場視察豬隻損失狀況，是否是為挽回負面形象？郭智輝否認道，他是去解決問題，而不是去開會，當然會用適合勘災的方式，但是不是挽回形象，這沒有相關。