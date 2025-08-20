跨派系整合　徐國勇接民進黨秘書長

徐國勇。（中評社 資料照） 中評社台北8月20日電／726大罷免後，民進黨秘書長林右昌請辭，由副秘書長何博文暫代。黨內人士19日證實，已確定由謝系解散後轉為英系的前“內政部長”徐國勇接任黨秘書長，預計今天民進黨中常會上由黨主席賴清德正式宣布。黨內認為，黨機器由有選戰經驗的英系人馬接手，跨派系整合，顯示民進黨2026年只能贏不能輸。



根據台媒報導，民進黨前秘書長林右昌在首波大罷免失利後請辭，由副秘書長何博文代理。據瞭解，新任秘書長由“內政部”前部長徐國勇接任，副秘書長尚有一個空缺，在黨主席賴清德欽點下，將由民進黨民調中心前主任鄭俊昇接任。這項新人事預計在823第二波罷免後，由賴清德宣布。



民進黨人士表示，徐國勇、鄭俊昇都有親英系色彩，這番人士安排，被視為賴清德向黨內“非賴系”釋權。民進黨發言人吳崢則表示，黨秘書長人選屬黨主席權責，目前沒有進一步消息與回應。



據悉，賴清德因2019年挑戰蔡英文黨內初選失利，後來英蘇結盟，確實讓賴清德“總統”之路走得艱辛。這屆“立委”選舉，民進黨內幾個席次皆因為英系“出包”，該贏的棋局沒有贏，導致今天朝小野大局面，賴與英系關係降到冰點。因此賴上任後，英系人馬皆被剷除，這次大罷免失利，賴用人模式更遭質疑。



黨內人士坦言，大罷免大失敗，未來民進黨在“國會”將更艱困，加上美國關稅挑戰，對2026選戰相當不利。823之後“立法院”本會期結束，不僅“內閣”可能改組，黨中央在“正國會”的林右昌辭職負責後，由英系徐國勇接任秘書長，不難看出賴清德企圖跨派系整合，以扭轉困局。