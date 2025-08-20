柯文哲要檢察官看他　民進黨會比我們乾淨？

民眾黨前主席柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北8月20日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見至今已將近1年，台北地院19日開庭審理京華城弊案，下午傳喚和泰大金執行長黃海清作證，而庭末柯文哲發言時，表示檢方配合《鏡週刊》辦案已經淪為政治打手，並表示“難道民進黨會比我們乾淨嗎？”、“再關下去我就變成曼德拉了”。而審判長廖俊彥則曉諭柯文哲有話庭上說，並要他不要為難法警。而柯文哲表示，法警都對他很好，並說“九成的法警都是柯粉”。



根據《中時新聞網》報導，19日庭末黃海清證詞結束以後，審判長詢問柯文哲是否有話要說，柯文哲當即站起來，並表示檢察官明明問過那麼多公務員，竟然還敢掀起這件案子，並點名公訴檢察官林俊廷說“你比較像是網軍，像四叉貓一樣”。



柯文哲繼續表示，檢察官現在就是要讓民眾都知道捐錢給民眾黨是危險的，只要捐過錢的都會被抓來庭上羞辱，並表示“難道民進黨會比我們乾淨嗎？”說到一半柯文哲甚至向3位檢察官表示“抬頭看我”。



柯文哲更表示，“如今已經被關一年了，再繼續關下去就會變成曼德拉了”，並表示，“反正都已經被關一年了，再關一、二、三個月有什麼關係？”



柯文哲說，他很明白3名檢察官不能決定辦《鏡週刊》，“這要去問你們的後面，或者後面的後面”，並稱這就是標準的檢察官勾結媒體淪為政治打手“諒你們也不敢辦”，“不然你們衣服脫掉去跟王俊力（北檢檢察長）講啊！”



而在庭末時，審判長廖俊彥告訴柯文哲，本院已經有讓在押且禁見的被告在庭上有充分陳述的機會，請在休庭期間仍要維持庭內秩序，並表示如果有話的話就在法庭上說，並要柯文哲不要為難法警，因為按理來說他們應該要制止。