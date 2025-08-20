綠大軍壓境拚罷免　江啟臣：必招致反撲

“立法院長”韓國瑜替副院長江啟臣站台，宣傳反罷免。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月20日電（記者 方敬為）823第二波罷免投開票倒數計時，國民黨籍“立法院副院長”今天上午請到院長韓國瑜站台車隊掃街，力拚反罷免，針對有意角逐2026台中市長的綠委何欣純連日在選區內領軍宣傳大罷免，江啟臣表示，山城的鄉親都覺得被民進黨針對、鎖定，大罷免沒正當性，綠營民代還積極推進罷免，必招致民意反撲，也勢必被選票教訓！



全台24位藍委及新竹市長高虹安罷免案7月26日全被否決。8月23日還有第二波罷免案投開票，包括新北市羅明才、新竹縣林思銘、台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、南投縣馬文君、游顥等，共7席藍委面臨罷免挑戰。投票進入倒數階段，各選區罷免方、反罷免方本周把握時間積極催票。



江啟臣20日與韓國瑜合體車隊掃街，兩人拉布條號召選民“823不同意罷免”。江啟臣受訪表示，感謝韓院長撥冗加油打氣，大家都知道從726大罷免到今天，其實人民已怒氣衝天，我們希望趕快結束，讓“立法院”運作回到正軌，這是人民所期待的。大家辛苦了，再堅持一下，也籲請8月23日大家要踴躍站出來，投下不同意罷免票，終結大罷免、大惡罷。