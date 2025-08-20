美政府入股台積電？郭智輝：沒收到這訊息

郭智輝接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月20日電（記者 鄭羿菲）外傳美國特朗普政府研擬“補助換股權”，台積電等半導體大廠都在範圍內。台“經濟部長”郭智輝20日上午先是表達“要再研議評估”，在中國國民黨籍“立委”楊瓊瓔的追問下，郭智輝才說，台美關稅談判小組也沒收到這個訊息，會再向台積電瞭解，到底美國是什麼意思。需要確認訊息及真正影響程度，“這都需要專家評估”。



此消息一傳出，台積電股價一早暴跌近40元，台股加權指數也暴跌逾500點，大盤失守24000點。



美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受美國財經媒體CNBC採訪時，抨擊拜登政府的晶片法案補貼半導體廠商，但美國納稅人卻沒獲得回報。他也證實，美國正與英特爾談收購10%股份，特朗普政府正在研議以《晶片法案》（CHIPS Act）的部分補助轉換為股權，讓納稅人能直接獲得回報，而非只是提供無償補助。



路透社引用白宮官員與知情人士報導，繼以資金補助換取英特爾的股權計劃後，盧特尼克正探討美國如何在向美光（Micron）、台積電及三星等企業提供《晶片法案》資金時獲取股權。目前《晶片法案》大部分資金尚未發放。



“立法院”經濟委員會20日邀請“經濟部長”郭智輝就“協助中小企業災後復原辦理情況”進行報告並備質詢。



楊瓊瓔質詢時問及，盧特尼克說不能讓99%的高階晶片都在台灣製造，並強調特朗普希望把對台積電的補助轉換成股權，目前掌握情況如何？台美談判中有沒有討論到這件事？還是讓台積電自己去處理？



郭智輝說，我們也是剛收到這樣的訊息，這個訊息我們的談判小組之前也沒有收到，大家可能都是從新聞上去知道這件事。我們會向台積電瞭解一下，畢竟台積電是民間公司，他可能也要跟是台積電股東的“國發會”討論，我們大概會全面來瞭解，盧特尼克說要入股台積電的意思、背後含義是什麼？我們還需要一點時間討論。



楊瓊瓔指出，現在變化非常大，他也認同郭智輝所說的，一但有這樣的情勢，我們都應當去瞭解，因為這樣的影響會延伸到整個產業。