明請假拚823反罷免？盧秀燕語帶玄機沒否認

台中市長盧秀燕主持台中市運動會開幕式。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月20日電（記者 方敬為）823第二波罷免投開票倒數計時，傳出中國國民黨籍台中市長盧秀燕將比照726大罷免，21日起請假投入輔選。盧秀燕今天對此表示，上班不談選舉和政治，但“有消息會發布給大家”，語帶玄機。據瞭解，很可能今天會在下班公布，明天起請假助選。



全台24位藍委及新竹市長高虹安罷免案7月26日全被否決。8月23日還有第二波罷免案投開票，包括新北市羅明才、新竹縣林思銘、台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、南投縣馬文君、游顥等，共7席藍委面臨罷免挑戰。



由於823罷免案集中於中台灣，台中有3席、南投有2席，被視為“中霸天”的台中市長盧秀燕是否請假輔選也成為話題。盧秀燕20日出席台中市運動會主持大會開幕式，對此受訪表示，上班時間不談選舉和政治。另對於參選國民黨黨主席議題，也笑而不談。



盧秀燕強調，她今天主持運動會開幕式，就是要鼓勵市民朋友多動多健康，另外近期台中市活動一檔接一檔，除了台中市運動會熱鬧進行，接著月底有石岡熱氣球嘉年華，這是她任內創辦，非常受到好評，剛推出時，是西海岸唯一在都市舉辦的熱氣球嘉年華，歡迎大家共襄盛舉。