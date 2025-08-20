台積電未回應美政府入股說　台股崩跌

台積電外觀一隅。（中評社 資料照) 中評社台北8月20日電／外媒報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正在研究，是否讓政府直接入股透過《晶片法案》獲補助的企業，其中就包括台積電。對此，該公司今日表示，不回答假設性議題。



對此，“經濟部長”郭智輝今天出席“立院”經濟委員會也被問及相關問題，他回應，這個題目我們剛收到，要先研議一下，這件事才剛發生，所以我想大概還沒那麼快。



此消息一傳出，台積電股價一早就重挫，近午暴跌45元，台股加權指數也崩跌逾600點，大盤失守24000點，是近日少見的重挫。



綜合台媒報導，半導體業者表示，特朗普政府在先前未入主白宮前，就強烈反對以補助方式吸引企業在美或赴美投資，他主張只要課徵高關稅，自會讓這些企業乖乖到美國投資，今年4月他上任後也確實多次表達應刪除〈晶片與科學法案〉後續補助，如今更突發奇想想藉後續的補助款，轉為換取股權方式，讓未發放大部分資金，轉為換股方式。



華府已計劃在對英特爾（Intel）提供現金補助的同時，換取部分股權，確保政府在資金投入下也能獲得實質回報。如今，盧特尼克正在探討如何將這一模式複製到其他業者，包括美光科技（Micron Technology）、台積電（TSMC）以及三星（Samsung）等，同樣透過《晶片法案》取得資金支持的公司。目前《晶片法案》大部分資金尚未發放。



外界認為，此舉除了讓華府加強對產業的掌控外，也能在美中科技競爭的背景下，確保美國納稅人的投資有具體回報。倘若“補貼換股權”模式擴展成功，未來可能成為美國科技產業政策的新常態。