台中市運會8千人競技　啦啦隊應援熱力四射

啦啦隊女孩替台中市運會開幕式暖場應援。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月20日電（記者 方敬為）台中市第15屆全市運動大會今天在台中市立豐原體育場開幕，國民黨籍市長盧秀燕主持大會開幕式，宣布今年市運會共有超過8千人同場競技，且選手年齡層下起7歲上達91歲，達到“全齡運動會”目標，期待台中市能成為運動城市，大家多動多健康。運動會開幕式特請到中信兄弟職棒隊Passion Sisters啦啦隊女孩暖場應援，熱力四射。



盧秀燕表示，台中市運動會自2010年縣市合併後開辦，競賽種類橫跨競技及全民運動等28種項目，包含田徑、游泳、籃球、桌球、保齡球等熱門運動，另有多項高齡者經常性參與的運動，如槌球、太極拳、法式滾球、木球、元極舞、土風舞等項目，參賽隊伍由本市29個行政區進行籌組，並共同角逐個人及團體獎項。今年參與人數逾8300人，相較去年參與人數成長約4%，女性選手參與人數也有微幅成長。



盧秀燕說，本屆台中市運動會展現“全齡運動”精神，賽場上最年長的選手高齡91歲，在槌球比賽中揮灑自如，年僅7歲的小朋友也在運動舞蹈項目中大方登場；合氣道項目中，更出現85歲長者與10歲學童同場切磋的動人畫面，長幼共學、彼此交流，期待台中市能成為運動城市，增進全體市民身體健康。



運動會開幕式特別邀請中信兄弟Passion Sisters的“波波”、“林可”及“衣宸”登場，與盧秀燕一起為現場市民運動選手熱情應援。