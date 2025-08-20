民眾黨推動修羈押要件　綠委批是柯文哲條款

綠委林俊憲接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月20日電（記者 俞敦平）針對台灣民眾黨推動刑事訴訟法修法，欲刪除“串供”作為羈押要件一事，民主進步黨籍“立委”林俊憲與賴瑞隆今天在“立法院”強烈批評，直言此舉形同“柯文哲條款”，為了柯文哲個人量身打造，卻可能讓詐騙、貪污與集體犯罪更容易逃避司法偵辦。兩人強調，羈押條件涉及重大犯罪偵辦的核心環節，若輕易放寬，將嚴重破壞台灣司法體系，傷害全民權益。



近期台灣民眾黨“立院”黨團提出刑事訴訟法修正案，建議刪除“有串供或湮滅證據之虞”作為羈押理由。該提案引發法界與朝野爭議。批評者認為，此舉將削弱檢警偵辦能力，使詐騙、貪污等重大犯罪更易規避司法追訴；支持者則聲稱，羈押制度不應淪為無限上綱的人身自由限制。爭論至今未歇，也讓這次修法被部分綠營人士直指是“為柯文哲量身打造”。



林俊憲今天受訪時痛批，民眾黨所提修法案刪除“串供”作為羈押理由，根本是為柯文哲量身打造的“柯文哲條款”。他痛批，“黃國昌為了討好柯文哲，竟然要去亂改羈押要件，這不只嚴重傷害司法，更是讓詐騙集團、集體性犯罪分子最可能受惠。”林俊憲強調，羈押的設計本來就是為了防範嫌犯串供、干擾證人，如今若放寬，等於幫助犯罪分子脫罪，司法體制將受到“千瘡百孔的破壞”。

