綠再揭藍委林思銘涉超貸炒地案　添罷免柴火

左起民進黨籍新竹縣議員歐陽霆、綠委范雲、陽明交大特聘教授林志潔。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月20日電（記者 張穎齊）第二波7名中國國民黨籍“立委”罷免案將於23日投開票，包括新竹縣藍委林思銘。民進黨籍“立委”范雲、陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔、新竹縣議員歐陽霆20日開記者會，再批2023年已被踢爆過的林思銘涉嫌“寶山違法超貸濫墾農地案”，為大罷免添柴加溫。



代表民進黨參選2024新竹縣第二選區“立委”的曾聖凱，在2023年底開記者會控訴對手林思銘，涉嫌在寶山違法超貸濫墾農地，以4500萬元新台幣買入實價登錄僅3千萬的9筆農地，向橫山農會信貸3500萬，近6年只還利息不還本金，而該地為山坡地保護區及農牧用地，卻持續長出房子，質疑林思銘是拿民代身分施壓，才讓農會大開方便之門，且違反律師法相關規定。



林思銘日前已回應，此案是他2018年擔任新竹縣議員且仍可兼任律師時，受客戶委託處理的信託土地。委託人和多位股東合資計劃開養生村，因此把土地信託給他。他雖以地主身分簽名向橫山農會辦理信貸，但實際買地、辦理信貸的是委託人，他沒有參與。他也公開信託契約載明的雙方權利義務、信託土地的使用、收益、管理權都歸屬委託人。這塊土地上有無違建物，他並不清楚，如果有違建，會請當事人立即拆除。

