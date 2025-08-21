周世雄：美國利己主義間接促使中印和緩

台灣史記文化出版社社長周世雄。（中評社 資料照） 中評社台中8月21日電（記者 方敬為）中國外交部長王毅18日至20日訪問印度。台灣史記文化出版社社長周世雄接受中評社訪問表示，印度對中國轉向務實外交路線，改變長期雙邊緊張的態勢，原因在於美國對印度課徵高額對等關稅，讓印度不得不調整外交路線，美國的利己主義間接促中印關係和緩，同時也讓南方國家更緊密，西方陣營的壓力也會因此上升。



周世雄，瑞士日內瓦大學國際高等學院政治學博士，史記文化出版社、克毅文化事業公司社長。曾任高雄市政府大陸事務諮詢委員、中山大學中國與亞太區域研究所教授。史記文化在台灣境內出版一系列中華文化、中華史觀相關書籍。



中共中央政治局委員、外交部長王毅於8月18日至20日，應邀訪問印度，並舉行中印邊界問題特別代表第24次會晤。這是自2020年中印軍隊在加勒萬河谷爆發衝突以來第二次舉行邊界問題特別代表會晤，也是王毅3年多來首次訪問印度。



周世雄表示，王毅此行訪問印度，並非單純的外交例行公事，而是在為中印兩國最高領導人的會晤鋪路，這對美國與西方陣營會構成“實質壓力”。過去幾年，金磚陣營的輪廓已經悄悄改變，從原本的“金磚五國”持續擴容，開始形成更廣的南方聯盟格局，這種趨勢本身就是一種對西方話語權的集體回應。



周世雄提到，中國與印度關係趨緩，未來發展值得關注，中印矛盾並非一夕之寒。印度在莫迪執政下，曾長期向美國示好，印度為了國家利益，認為只要與美國站在一起，就可以制衡中國，同時獲取來自美方的利益。印度會有此想法也相當合理，畢竟美國近年主張強化所謂的“印太戰略”，印度扮演重要一環，所以印度自然想趁勢加強對美合作，無論是取得戰略上的利益，或者經濟上的利益皆然。