推修法廢止串供可羈押惹議　白否認為柯

提案修正刑事訴訟法刪除“勾串共犯或證人”的羈押事由，民眾黨團表示，不是為了柯文哲。（照片：民眾黨團提供） 中評社台北8月20日電／台灣民眾黨“立法院”黨團提案修正《刑事訴訟法》刪除“勾串共犯或證人”的羈押事由，民進黨“立法院”黨團今天質疑是為救前民眾黨主席柯文哲。對此，民眾黨團回應，該修法不是為了柯文哲，而是為了可能會碰到相同狀況的任何人民。



民眾黨團表示，2009年，大法官釋字第665號解釋，明白揭示在司法程序上，羈押應是最後手段，因為“羈押是嚴重干預刑事被告人身自由，對其名譽與信用權影響重大，要非常慎重；應確定沒有其他替代手段，才得以羈押。”



民眾黨團說，想不到十五年後，世界先進國家大幅增加科技偵查、減少羈押，但在標榜“進步人權”的民進黨執政下，濫行搜索、押人取供卻是變本加厲。過去民主進步黨都曾經和民眾黨一樣，主張司法要維護程序正義、要強化律師辯護權、落實無罪推定原則、強化檢察官舉證責任，以確保司法人權；也有眾多民進黨“立委”曾提出《刑事訴訟法》部分修正條文，結果今天民進黨“立法院”黨團吳思瑤、沈伯洋、陳培瑜，卻集體出來打臉賴清德、蕭美琴、潘孟安、鄭麗君與林佳龍。



民眾黨團指出，過去法界對於檢方屢屢在沒有具體事實證據和嚴謹法律論理下，以空洞理由聲押，法官經常以例稿複製貼上、改個被告名字就隨便裁定羈押的亂象，提出改革呼籲；認為檢方濫用“串證之虞”當羈押理由，讓《刑訴法》成為一部入人於罪的陷害式立法。法界人士嚴正呼籲：“一定要盡速通盤改革！”