匯率傷競爭力　郭智輝：最好回31元兌1美元

台“經濟部長”郭智輝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月20日電（記者 鄭羿菲）新台幣兌美元曾在6月下旬猛烈升值見到28字頭，引起台灣社會憂慮。“經濟部長”郭智輝20日表示，台美關稅在未來3個月內會談完，有在討論如何讓台灣的匯率到農曆年前穩定，最好的狀況是回到過去6年的平均值，新台幣31元兌美元1元。



“立法院”經濟委員會20日邀請“經濟部長”郭智輝就“協助中小企業災後復原辦理情況”進行報告並備質詢。



民進黨籍“立委”邱志偉質詢時表示，台灣中小企業近來多災多難，中南部多中小企業，經歷風災重創，還有關稅20%+N、鋼鋁50%關稅，再加上匯率升值幅度高於日韓，匯率與關稅可操之在我？



郭智輝回應，就過去經驗來看，匯率可以在某個狀況下處理，關稅則非可控。但我們已知暫定關稅是20%+N，我們繼續談只會更好不會更差。“經濟部”現在就20%+N如何協助中小企業面對困境，第一個先解決匯率問題，中小企業比較擔心日韓，我們的匯率不是衹有盯美國，而是要考慮整個動態環境。



郭智輝說，關稅應該在未來3個月內可以談完，影響的時間大概6個月，因此他在會議中也有與“央行”總裁楊金龍討論，如何讓台灣的匯率在農曆初節前可以穩定，現在的匯率是30.23元，大概是中小企業可以免強接受的，而過去6年匯率的平均值是31元。



邱志偉追問，是不是回到平均值31元比較好？郭智輝笑到，那就太棒了。邱志偉說，匯率是可以操之在“央行”政策。郭智輝點了點頭，但又接著說，我們不能操縱匯率。邱志偉說，不是操縱，你可以做宏觀調控嘛。郭智輝才又笑說，這部分我們來努力。