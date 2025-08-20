李四川為何表態？新北“金蘭會”扮推手

台北市副市長李四川。（中評社 資料照) 中評社台北8月20日電／2026新北市長選戰提前點燃，除了台灣民眾黨主席黃國昌率先宣布投入戰局，中國國民黨籍台北市副市長李四川昨天也首度鬆口表示不排斥、願意承擔，讓國民黨內軍心大振。據了解，李四川14日出席新北市地方要角組成的“金蘭會”聚會，李就被鼓勵要“適度”表態，至於請辭的時間點，應該會在正式投入黨內初選時。



“金蘭會”是國民黨新北市政治要角組成的一個聯誼性次級團體，包括議長蔣根煌、議員林金結等枱面上人物，以及前新莊市長蔡家福等過去的鄉鎮市長，甚至無黨籍議員蔡錦賢等無黨團結聯盟等要角都是成員，不僅橫跨不同黨派，更散布全市各區，基層動員實力雄厚。而過去擔任新北副市長的李四川也是該組織核心成員。



根據《中時新聞網》報導，黃國昌11日宣布投入2026新北市長選舉，並表示不排斥與國民黨合作共同推出最強的選擇；且在隔天就前往台北市政府拜會市長蔣萬安，連串的動作引發國民黨內關注，尤其是熱門人選“川伯”的動向再度引發討論，甚至擔心最大票倉會拱手讓人。



就在最新一波民調出爐後，李四川也鬆口表示不排斥參選。



據了解，李四川考察返台後，隨即與新北地方的“金蘭會”成員，上周四（14日）在大安區某飯店有一場聚會，出席的包括議長蔣根煌等地方民代、要角，在場的人士對於黃國昌的公開表態，並且積極展開造勢，認為李四川應該可以“適度”表態，以穩住藍營軍心。



金蘭會成員表示，如果比民調，黨內只有李四川可以贏過黃國昌和民進黨的對手。而最新的民調也顯示，即使藍白合共推黃國昌，藍營支持者也只有約六成願意相挺，這些票不是不表態就是流向綠營，必須正視這個現象。

