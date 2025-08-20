徐國勇接民進黨秘書長　賴裂解英蘇聯盟？

徐國勇親自證實將接任民進黨祕書長。（中評社 資料照） 中評社台北8月20日電／前“內政部長”徐國勇今日上午證實將出任民進黨秘書長，他表示賴清德徵召，“我不能拒絕”。他作為民進黨員當然有這個責任與義務，“我當然一定要上戰場”。



民進黨前秘書長林右昌因726大罷免慘敗下台負責。賴清德今天下午將在民進黨中常會宣布這項人事案，徐國勇預計會在27日上任。



徐國勇曾是謝長廷子弟兵，後親英系。外界解讀，賴清德看似向非賴系釋權，卻藏有更有效控制英系，甚至是裂解當前非賴系“英蘇（蘇貞昌）同盟”的綿裡針。



徐國勇與賴清德、卓榮泰有著相當深的淵源，徐與卓之前皆是謝系子弟兵，兩人相差不到1歲，就讀中興大學法商學院時是同學，後來賴清德接下“行政院長”，徐國勇擔任“行政院”發言人，深受賴清德肯定，當時卓榮泰則是“行政院”祕書長，時任府祕書長陳菊曾笑稱賴、卓、徐雖分屬不同派系，但感情非常好，被稱“薯條三兄弟”。



徐國勇在2018年轉任“內政部長”，2022年因身體因素請辭，重回律師職務、到電視台主持政論節目。如今在“內閣”改組前夕、距離2026年地方大選只剩下1年多時間，賴清德率先調整黨內人事案，徐國勇將協助賴清德，扛起2026大選這局。