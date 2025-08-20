美政府要入股台積電？ 趙少康爆2難題

前中廣董事長趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北8月20日電／外傳美國特朗普政府研擬“補助換股權”，台積電等半導體大廠都在範圍內。對此，前中廣董事長趙少康20日受訪表示，事情遠非外界想像中簡單，背後有兩大難題：第一，台積電到底要不要接受美國政府投資；第二，股份如何定價，是依市價還是另有標準？



受此消息影響，台積電今天收盤跌50元；台股收盤重挫728.06點，創下單日第九大跌點。



美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受美國財經媒體CNBC採訪時，抨擊拜登政府的晶片法案補貼半導體廠商，但美國納稅人卻沒獲得回報。他也證實，美國正與英特爾談收購10%股份，特朗普政府正在研議以《晶片法案》（CHIPS Act）的部分補助轉換為股權，讓納稅人能直接獲得回報，而非只是提供無償補助。



台“經濟部長”郭智輝20日在“立法院”受訪時表示，相關訊息才剛收到，還需要時間研議與評估。他反問媒體：“這不是剛發生的嗎？還沒那麼快，需要時間討論。”言下之意，政府目前並未有定案。



根據《中時新聞網》報導，趙少康20日受訪表示，事情遠非外界想像中簡單。趙少康說，“郭智輝一向一問三不知，不管他！”並分析指出，拜登政府當時鼓勵半導體公司赴美生產、擴廠，甚至直接補助，但特朗普政府則乾脆改走“入股”模式，傳出將收購英特爾10%股份，成為最大股東。



趙少康指出，若以特朗普邏輯來看，美國不如直接拿補助金改換股權，“反正美國政府缺錢，台積電市值上兆美元，乾脆變股份算了！”但他提醒，這背後有兩大難題：第一，台積電到底要不要接受美國政府投資；第二，股份如何定價，是依市價還是另有標準？

