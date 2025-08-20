公投前考察核三　屏東兩綠委嗆藍白氣氛僵

教育及文化委員會20日赴屏東縣恆春鎮實地考察台電核三廠。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東8月20日電（記者 蔣繼平）核三重啟公投將在8月23日投票。“立法院”教育文化委員會20日赴核三廠考察，藍綠白委員都有到場，未在委員會的民進黨屏東縣“立委”鍾佳濱、徐富癸到場踢館。徐富癸更發難不滿考察主題，更批公投只列核三是欺負屏東人，氣氛超僵。



“立法院”教育及文化委員會20日赴屏東縣恆春鎮實地考察台電核三廠，聽取人力現況及安全維護簡報，並進入廠區勘查。參與考察的人包括藍委葛如鈞，白委劉書彬、麥玉珍，綠委鍾佳濱、徐富癸。



擔任“立法院”教育及文化委員會召委的葛如鈞表示，核三廠過去提供台灣非常長時間穩定電力，5月17日依法停機、也還沒進入除役階段，非常想了解核工人才與現場人力狀況與有無需要關心的地方，不管公投結果如何，這場考察是非常重要的。



由於三黨“立委”都來參加，葛如鈞對此表達感謝之外，也說這次考察有當地民代參加，就是來主動交流。非常難得，民眾黨、民進黨委員都在，請他們都說明。



劉書彬表示，從5月17日除役至今已3個月，爐心、反應爐、主控台等狀況都希望來了解，讓大家知道核三除役後進行到什麼狀況，這些資訊都要公開透明。透過教育委員會實地考察，把資料帶給大家，是民代責任。



劉書彬強調，核三延役在目前除役階段準備工作的時候要怎麼做，要怎麼進行，這一年是非常重要，不管公投結果如何，都要保持後續的可能性。



鍾佳濱發言時也反擊“這個也不需要來現地討論，他與徐富癸來到這裡，就是要瞭解恆春居民對於未來產業轉型、地方發展未來的願景，中央給予什麼支持，傾聽民意是最重要的，是不是讓在地的委員來發言？”



徐富癸拿到麥克風立刻抨擊“核三公投是非常不合理的公投案，欺負屏東人，今天教育委員會召委安排到這邊考察的結果絕對不能作為未來針對“核安會”或核電要求重啟的結果，他要特別提醒召委這一點。”



徐富癸表示，他要替屏東人講話，目前核廢料和核安全的問題確認之前，還有核三廠位於恆春斷層帶，不適合談到重啟的議題，他要表達823公投堅決反對的意見。



麥玉珍聽了後幫忙澄清說，公投前來這邊就是要讓民眾更了解核三延役的重要性，這才是今天考察的重點，希望不分黨派來做“福國利民”的考察。



葛如鈞也緩頰，核能與核安就是科學與技術，希望在全世界的經濟發展情況之下我們理性的來了解核能，不管台灣在能源政策的選擇如何，核工人才都是全球最搶手的，因為AI和半導體的發展需要能源，尤其是低碳排的能源，尤其台灣又以科技製造業為主，不能讓這些炙手可熱的人才離開台灣。



但劉書彬還說“恆春斷層不是幾個學者說了算，“核安會”做的結果到底是怎樣，也是開會的重點。”



這讓徐富癸聽了更是有話想說，他表示，今天核三廠考察的主題，他個人覺得很有問題，目前並沒有在運轉的先決條件，今天應該是要看除役前的準備工作，還有光電的設置，核三廠未來25年期程的問題，這才是重點。



徐富癸更嗆“為什麼不是核一、核二來公投？為什麼只有核三？為什麼只欺負屏東人？這是非常不公平的。”



鍾佳濱則補一句“簡單講今天考察看不到核三廠啦。”劉書彬則開始插話自己講自己的。鍾佳濱回“這樣沒完沒了”轉頭揮揮手結束訪問，眾人緩緩步入會議室聽簡報。