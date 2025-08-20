“立委”考察核三廠　居民廠外抗議延役公投

40多名恆春人在核三廠大門口抗議，眾人高喊“核三重啟不同意”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東8月20日電（記者 蔣繼平）核三重啟公投將在8月23日投票。“立法院”教育文化委員會20日赴核三廠考察，同時間有40多名恆春人在核三廠大門口抗議，眾人高喊“核三重啟不同意”。由於雙方錯開進入點沒有強碰，抗議人士表達訴求後就離去。



“立法院”教育及文化委員會20日赴屏東縣恆春鎮實地考察台電核三廠，聽取人力現況及安全維護簡報，並進入廠區勘查。參與考察的人包括藍委葛如鈞，白委劉書彬、麥玉珍，綠委鍾佳濱、徐富癸。



“立法院”考察核三廠，是從“台電南部展示館”進入，而非直接開進位於南灣路的“核三廠大門”。委員於中午12點半抵達。



核三廠大門20日下午1點則聚集40多人抗議，高舉幾十面“核三重啟公投 恆春人不同意”的標語。這場主要由恆春在地人發起集結。



率團的恆春退休校長、恆春半島資深反核人士江國樑表示，外界誤導恆春有七、八成的人同意核三延役，這次公投議題的設定真的開恆春人的玩笑，實質意義極低，但是操弄性極強，侮辱性極高，對恆春人的侮辱，真的非常非常高。“怎不先告訴我核廢料可以放在哪裡？哪個縣市願意接受？”



恆春居民余光輝突然大聲怒吼“多數霸凌少數不是“國會議員”應該做的事情，不應該霸凌不到5萬人口的恆春，為什麼公投不提核一、核二、核四？因為藍白要在北部選舉嘛，所以只敢提核三。”



民進黨籍、前恆春鎮長陳文弘最後受訪表示，外界說恆春有七、八成同意核三延役，這絕對不是事實，留下核廢料給後代子孫，這是很不負責任的事情，這樣做對不起恆春的子弟。