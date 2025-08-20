朱立倫：7藍委很穩的說法危險　要拼到最後

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月20日電（記者 張嘉文）8月23日、本周六是大罷免第二波及核三延役公投投票日，中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上表示，823是台灣民主、經濟發展的關鍵時刻，民進黨傾全黨之力搞大惡罷，726這一天台灣人民擋住第一波的罷免，守住24席國民黨“立委”。如今仍有7席“立委”奮戰，要力拼到底，這幾天會透過各地方車掃、選前之夜全力以赴，他希望全黨團結一致。



朱立倫強調，因為守住726，現在有一種聲音覺得剩下的這7席很穩，大家會鬆懈，但這個講法非常危險，必須力拚到最後一刻。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話時特別針對本周六的投票信心喊話。他指出，這段時間以來不論經過726罷免投票，或面對823投票的來臨，“立法院”的表現都非常理性穩健。民進黨一直用“違憲”亂政批評國民黨，但究竟是那一個政黨在救經濟，希望普發現金，搶救台灣產業，並在災後以最快速度通過特別條例與特別預算，守住地方補助款，以補足地方需求？



他強調，國民黨的作法正帶領這個顢頇、緩慢的行政團隊，而這個團隊已經讓大家缺乏信心，國民黨會持續努力，發揮導引力量，全力推動所有正確的法案、預算及政策。



朱立倫說，這幾天無論在台中、新竹或新北，國民黨全力守護每一位“立委”，他要感謝很多年輕朋友參與街講、車掃及造勢活動，透過空戰文宣展現年輕的力量。國民黨每1席“立委”都要力拼到底，這幾天會透過各地方車掃、選前之夜全力以赴，他希望全黨團結一致。

