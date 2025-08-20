賴清德宣布民進黨新秘書長徐國勇25日上任

徐國勇將接任民進黨秘書長。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月20日電（記者 張穎齊）民進黨20日下午開中常會，黨主席賴清德宣布前“內政部長”徐國勇接任新任民進黨秘書長。徐國勇也出席記者會，表示25日才上任，他熟悉媒體，也與各派系、“行政院”、黨務能合作溝通，上任會先熟悉黨務，再看如何擬訂黨務政策。



民進黨下午開中常會，無專案報告，黨發言人吳崢轉述，賴清德在中常會除指示丹娜絲颱風災情，影響中南部方面，“中央”、地方通力合作，感謝不分朝野黨派都支持災復，也請民進黨“立法院”黨團盡速審議通過特別預算。另外賴清德也宣布，中央黨部新任秘書長由徐國勇同志接任，徐國勇從政經歷非常完整，當過台北市議員、“立委”、“內政部長”，熟知地方生態，了解政策，也當律師、“政院”發言人、政論節目主持人，讓台灣更進步團結。



隨後，徐國勇、黨代理秘書長何博文、發言人吳崢、韓瑩到記者會現場。徐國勇表示，他其實是從事特殊教育出身，當過40年律師、半個媒體人，知無不言，從不說謊，該說的會說，不該說的機密也請包涵。



媒體問，徐國勇會如何進行黨務人事安排？還有徐國勇被認為是英系，在黨務上會有兼顧派系共治？



徐國勇說，他當“政院”發言人、“內政部長”時，就任時一個幕僚都沒，要說他是誰的派系？他是“行政院長”卓榮泰的人，也是同窗，他也很榮幸因卓榮泰被說是謝長廷系，而出身新潮流系的“僑委會委員長”徐佳青是她親姪女，然後在蔡英文執政時期他也全力相挺。所以他也算挺英系。而他與賴清德都在“立法院”當“立委”時，賴清德幹事長都找他開記者會，所以他什麼派系都不算。關於黨務人事調整，賴清德有說秘書長有權力，但希望仍以現在工作人員為主。



徐國勇也說，民進黨新任副秘書長鄭俊昇是民進黨民調中心前主任、蔡英文秘書，也是確定接任，賴清德有宣佈了，可補足民調這方面，工作人員一起手牽手向前，都比一個人跑100步、其他人原地踏步好。比如台灣的人民所得就是在大家團結下，超越日、韓。他日後也不排除在民進黨的Youtube頻道直播，他駕輕就熟，讓記者問到飽，將來黨務工作很多。另外他也當選國際獅子會的國際理事，會持續為台灣發光發熱打拚。



記者追問，是何時上任？徐國勇說，因消息提早曝光，他只好20日向民視請辭《全國第一勇》節目主持人了，感謝民視照顧，雖說秘書長薪水比律師及其他職位還少，但不能都看錢，要對自己的工作有熱忱，他25日才正式上任。