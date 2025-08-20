2026會卡蘇巧慧參選？徐國勇：不以私害公

民進黨準秘書長徐國勇接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月20日電（記者 張穎齊）民進黨主席賴清德20日宣布新任秘書長徐國勇將於25日上任。針對徐國勇昔日曾與前“行政院長”蘇貞昌不和，會不會影響蘇貞昌女兒、民進黨籍“立委”蘇巧慧爭取提名參選新北市長？徐國勇說，夫妻都會吵架，在黨內初選一定公平公開，不會以私害公，憑實力被提名者，他一定全力輔選。



徐國勇與蘇貞昌的恩怨源於，徐國勇擔任“內政部長”期間，與時任“行政院長”蘇貞昌因警察人事爆互鬥，2022地方選舉民進黨大敗，徐國勇先斬後奏率先請辭，必且發言感謝當時執政的蔡英文栽培信任，卻沒提到直屬長官蘇貞昌，“謝蔡不謝蘇”引發關注。



民進黨20日下午開中常會，徐國勇會後出席記者會，接受媒體問到飽。



徐國勇說，也許他與蘇貞昌有時候理念不一樣，但夫妻都會吵架，也會和好，民進黨文化就是這樣，大家不必考慮這個。對於蘇巧慧，他絕不會以私害公，他當秘書長，黨內初選一定是公平、公開、公正，各憑實力去取得參選資格，徐國勇會盡全力輔選每個被提名人。其實他在民視當政論節目主持人時，也多次讚揚蘇貞昌打詐、班班有冷氣、有電腦的政策，民進黨可有不同意見，但不是威權政黨。



至於2026地方選舉如何操盤？



徐國勇說，賴清德是請辦公室主任打給他，接著賴再與他通電話說好久不見，因7月26日大罷免案，民進黨遭受一些批評，並詢問他意見，他也很坦白把觀察意見報告給他，賴就問他說要不要再回來黨務，也可協助政府機關工作？因他當“政院”發言人、政委時，賴清德就是“行政院長”、卓榮泰是“政院”秘書長，合作愉快，時任府秘書長陳菊才會說他們是“薯條三兄弟”，有需要他，他就回來。