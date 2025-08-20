徐國勇：公投是假議題　罷免投票尊重黨

民進黨準秘書長徐國勇將於25日就任。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月20日電（記者 張穎齊）民進黨準秘書長徐國勇將在25日上任。針對23日7名中國國民黨籍“立委”大罷免、核三延役投票如何善後？徐國勇說，大罷免就尊重民進黨原本就有的既定安排，但核三延役公投是假議題，他一定去投不同意票，面對國民黨、台灣民眾黨的挑戰，未來必須反駁就反駁。



民進黨20日下午開中常會，徐國勇在中常會後，出席記者會受訪。



記者問，徐國勇確切接任時間，以及是否需要善後23日的罷免、公投結果？



徐國勇說，罷免、公投是23日，而他正式上任時間是25日，因他還有很多相關的私人問題要處理好，他雖今日已向民視請辭政論節目主持人，但仍一堆東西在民視的辦公間。針對23日罷免投票態度，民進黨已既有清楚的立場；至於核三延役公投，他一定會去投下不同意票，這是假議題，這不是延役，這是重啟，他希望大家都來投不同意票。



記者追問，徐國勇上任後，面對藍白的挑戰會採取什麼樣的風格迎戰？



徐國勇說，面對未來藍白的攻擊，他就自然處理，碰到就自然地處理。在野黨若是合理監督，執政黨都會虛心接受，但若是不忠誠的反對黨，那執政黨就必須反駁，該反駁就要反駁。但他也期待，“行政院”、“立法院”、各政黨，都能手拉手，讓台灣往前走，這才是該有的立場。