台7月外銷訂單576億美元　創同期新高

台“經濟部”公布7月份外銷訂單統計年增15.2%。（圖：台統計處提供） 中評社台北8月20日電／台“經濟部”今天公布7月份外銷訂單統計，金額為576.4億美元，創下歷年同期新高，年增15.2%，也是連續6個月成長。累計今年1~7月外銷訂單為3782.1億美元，年增16.4%。



台“經濟部”表示，7月外銷訂單持續成長，主要是受益於人工智慧（AI）、高效能運算，以及雲端產業等需求擴增，但部分傳產貨品因需求疲弱，加上受到海外同業產能過剩影響，抵銷了部分增幅。



在主要貨品類別方面，7月資訊通信產品接單金額為163.2億美元，月減6.8%、年增15.5%；電子產品225.9億美元，月增7.7%、年增24.8%；光學器材19.2億美元，月增0.4%、年增7.5%；基本金屬製品18.9億美元，月增0.6%、較年減12.6%；機械產品17.7億美元，月減4.4%，年增6.2%；塑橡膠製品14.8億美元，月增4.3%，年減10.3%；化學品15.8億美元，月增8.5%，年增7.8%。



至於主要訂單來源，7月來自美國的訂單金額為204.9億美元，月增2.8%、年增25.4%；中國大陸和香港的金額為110.4億美元，月減6.3%、年增3.6%；歐洲訂單金額為74.8億美元，月增11.8%、年增7.3%；東協訂單金額為97.0億美元，月增0.4%、年增17.5%；日本訂單金額為32.9億美元，月增4.0%、年增12.8%。



整體而言，7月外銷訂單海外生產比重為45.9%，較上年同月下降1.9個百分點，顯示電子與資訊通信產品廠商增加台灣生產比例。展望未來，儘管全球貿易政策與地緣政治風險持續影響投資與消費信心，人工智慧、高效能運算及雲端資料服務仍有望成為外銷動能的關鍵支撐。