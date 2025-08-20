郭智輝：美政府入股若屬實　台積電須申請

郭智輝接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月20日電／外傳美國特朗普政府研擬“補助換股權”，台積電等半導體大廠都在範圍內。台“經濟部長”郭智輝今天表示，會向台積電瞭解狀況，“經濟部”也會與台積電股東“國發會”討論，全面瞭解美國商務部長談話背後的含義。若美國政府投資入股台積電，台積電也須向“經濟部”投審會申請。



美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受美國財經媒體CNBC採訪時，抨擊拜登政府的晶片法案補貼半導體廠商，但美國納稅人卻沒獲得回報。他也證實，美國正與英特爾談收購10%股份，特朗普政府正在研議以《晶片法案》（CHIPS Act）的部分補助轉換為股權，讓納稅人能直接獲得回報，而非只是提供無償補助。



郭智輝今天出席“立法院”經濟委員會就“協助中小企業災後復原辦理情況”報告並備質詢，中國國民黨“立委”楊瓊瓔質詢時關切，美國政府傳入股台積電等相關訊息，是否有在台美關稅談判的範圍內。



郭智輝表示，談判小組之前應該也沒有收到相關訊息，大家應該都是從新聞上面看到。



郭智輝進一步指出，會向台積電瞭解狀況，台積電是民間公司，並非公營事業，“經濟部”也會去向台積電股東“國發會”討論，全面瞭解美國商務部長談話背後的含義。



國民黨“立委”謝衣鳯、賴士葆質詢時關切，美國商務部若投資入股台積電，是否需要經過台灣投審會審查。郭智輝表示，台積電需要向投審會申請，投審會也將關注這個議題，“如果他們（台積電）來申請，我們就會瞭解”。



對於美國商務部可能入股台積電一事，郭智輝會前受訪表示，需要確認訊息和真正影響的程度，這都需要專家的評估。他也表示，若半導體被課徵高關稅，政府會研擬一套方式協助業者。