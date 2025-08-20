陪林思銘車掃　羅智強籲綠好好做事不要鬥爭

藍委羅智強20日在新竹縣竹東鎮受訪。（中評社 盧誠輝攝） 藍委羅智強20日到新竹縣竹東鎮陪藍委林思銘車掃。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月20日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”羅智強20日到新竹縣陪同黨籍“立委”林思銘車隊掃街，羅在掃街前受訪表示，台灣民眾已經在726用25：0的結果來狠狠敲擊這次發動大惡罷的執政黨，他呼籲民進黨勿再用謠言和抹黑來當作大罷免的柴火，好好做事、不要鬥爭，才是人民所期待的。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



羅智強指出，民進黨發動大罷免充分顯現他們治國不會、抹黑一流的手法，因為大罷免完全沒有正當性，所以只好用謠言和抹黑來做為大罷免的柴火，他相信新竹縣鄉親的智慧，就像台灣民眾在726用25：0的結果來狠狠敲擊這次發動大惡罷的執政黨。



羅智強提到，林思銘在“立法院”只要跟民生相關的法案都衝在第一位，包括還稅於民，當時林思銘提出來要普發現金新台幣1萬元的時候，民進黨全力反對，但現在就連“行政院長”卓榮泰都只能從善如流。另外，包括還假於民，還給勞工5天假，這些都是包括林思銘在內的國民黨“立委”積極在幫大家爭取出來的。



羅智強強調，他要拜託大家，好的政策可以延續，相信正派且札實認真的林思銘一定能為新竹縣作出更多的貢獻，所以大家823一定要再一次用不同意選票來告訴執政黨，不要再用謠言抹黑來當柴火，好好做事、不要鬥爭，才是人民所期待的。