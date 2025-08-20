遭綠控炒地狀元　林思銘：保留法律追訴權

藍委羅智強20日到新竹縣竹東鎮陪藍委林思銘車掃。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月20日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”羅智強20日到新竹縣陪同黨籍“立委”林思銘車隊掃街，林在車掃前受訪時，針對民進黨今日召開記者會指控他是炒地狀元一事表示，民進黨從他過去選“立委”開始，每次只要選舉就會“冷飯熱炒”以此來攻擊他，他在823之前會先暫時保留法律追訴權，但之後該提告的他一定會去提告。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



民進黨籍“立委”范雲、陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔、新竹縣議員歐陽霆20日開記者會，再批2023年已被踢爆過的林思銘涉嫌“寶山違法超貸濫墾農地案”，為大罷免添柴加溫。



對此，林思銘20日在車掃前受訪指出，民進黨從他過去選“立委”開始，每次只要選舉就會“冷飯熱炒”以此來攻擊他，沒想到今天又拿出來炒一次，而面對相關指控的解釋，他已多次說明得非常清楚，他一直以來都恪遵法律，絕對沒有炒農地的情事，在823之前他先暫時保留法律追訴權，但之後該提告的他一定會去提告。



林思銘說，民進黨現在又把同樣的事情拿出來講，他希望謠言止於智者，因為不管他怎麼解釋，每次只要遇到選舉，民進黨就會拿同樣的事情出來造謠抹黑，所謂造謠一張嘴，他闢謠真的是快跑斷腿，他相信新竹縣鄉親的眼睛是雪亮的，不會被這些謠言所惑。