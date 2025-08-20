愛二飛彈自爆　綠委：誠實處理才能提升戰力

綠委王定宇。（中評社 資料照） 綠委陳冠廷。（中評社 資料照） 中評社台北8月20日電／台軍方20日凌晨在東部外海執行“海空精準彈藥射擊”演訓時，一枚愛國者二型飛彈發射後4秒即自爆。民進黨籍“立委”陳冠廷表示，演訓的目的就是模擬戰時各種狀況處置，這次飛彈未能完成任務屬於技術層面問題，中科院將與美方共同調查，找出問題癥結。民進黨籍“立委”王定宇也說，所有演習都會有其狀況，誠實處理才是提升戰力的好方法。



根據《中時新聞網》報導，王定宇表示，愛國者二型發射4秒後自爆，大家議論紛紛，但所有飛彈操演中都會有其情況，這就是實戰化操演、摒除程序、立即戰備操演會遇到的狀況。而台灣擁有各類型的愛國者飛彈，也有美國相關的技術協助跟顧問進駐台灣，協助各類彈體的妥善率，所以這枚飛彈自爆的情形，相信“國防部”與美方會立即找出原因。



王定宇說，所有演習都會有其狀況，容忍狀況的存在，針對狀況進行改善，這才是誠實處理狀況，提升戰力的好方法。



陳冠廷表示，每一次演訓都是為軍方找出更好的解決方案，實彈射擊演訓的價值在於發現問題並改進。這次愛國者飛彈發生的技術問題，正好提供了檢視系統可靠度的機會，透過中科院與美方的技術合作調查，能夠深入分析事故原因，進而強化武器系統的穩定性。



陳冠廷說，透過增加演訓頻率和項目，軍方能夠更全面地檢視各項武器系統的實戰能力，及時發現潛在問題並加以改進。談及未來演訓規劃，他認為，不僅飛彈防禦系統測試將持續進行，無人機協同演練也會增加，這顯示軍方正積極因應現代戰爭型態的轉變，強化多元化的防衛能力。



陳冠廷強調，透過演訓發現的問題點，有助於軍方更完善地準備面對未來的各種挑戰。每一次的實戰演練經驗都能協助軍方優化作戰程序，提升整體防衛能力，為台灣的安全防護做好萬全準備。