台日簽署合作備忘錄　日台協：非為台灣有事

日本台灣交流協會。（中評社 資料照） 中評社台北8月20日電／針對日本《讀賣新聞》報導，因應“台灣有事”，台日之間已簽署合作備忘錄。日本官方駐台機構、日本台灣交流協會今天表示，該備忘錄目的是為協助出入境管理事項的情報共享，並非針對所謂的“台灣有事”而設想。



《讀賣新聞》報導，因應台灣有事，日本與台灣去年底由日台交流協會和台日關係協會為代表，簽署合作備忘錄。避免有“間諜”在台海衝突、日本邊境混亂之際，從台灣潛進日本。



台“外交部”發言人蕭光偉昨天已表示，台灣與日本“國民”情感友好深厚，人員互動頻密。2024年台日人民互訪已逾732萬人次，雙方在入出境管理的合作更顯重要。為此雙方於去年12月18日簽署“台日入出境管理事務資訊共享合作備忘錄”，就入出境管理相關事項深化合作。他強調，台日間並沒有針對所謂“台灣有事”簽署合作備忘錄，台灣未單方面對外提供相關資訊。



日台交流協會今天回覆媒體詢問時表示，去年12月18日，該協會與台灣日本關係協會之間簽署了“MEMORANDUM OF COOPERAITON BETWEEN THE JAPAN－TAIWAN EXCHANGE ASSOCIATION AND THE TAIWAN－JAPAN RELATIONS ASSOCIATION REGARDING INFORMATION SHARING ON IMMIGRATION MATTERS”，（台日入出境管理事務資訊共享合作備忘錄）。



日台協表示，該合作備忘錄為兩協會（日本台灣交流協會、台灣日本關係協會）為促進日台雙方有權限的當局，根據出入境管理法令有效執行職務，目的為協助出入境管理事項的情報共享。該合作備忘錄並非針對所謂的“台灣有事”而設想。

