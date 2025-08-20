林岱樺高市長選到底？邱議瑩：別預設她脫黨

綠委邱議瑩。（中評社 資料照) 中評社台北8月20日電／爭取2026年民進黨高雄市長提名的“立委”邱議瑩，今天下午舉辦媒體茶會，針對黨內初選競爭白熱化，外界關注深陷助理費風波的“立委”林岱樺是否會選到底？邱議瑩認為，不應該預設林岱樺會脫黨造成黨內分裂，這對她來說是不公平的推測，她也不會現在談要去整合對方，否則是吃她豆腐。



綠委林岱樺涉嫌詐領助理費案，高雄地檢署6月偵結，遭依涉犯貪污罪、背信、公益侵占等罪起訴，他曾大喊“政治干預司法、司法干預初選”。林岱樺日前已揚言要戰到底。



針對林岱樺司法案件引發的爭議，邱議瑩表示，案件目前仍在偵查階段，不便多做評論。不過，針對近期媒體對林岱樺私領域的報導方式表達不認同，身為女性的她，對於公布個人隱私的方式並不贊同，這些內容與案情沒有相對應的關係。



根據《中時新聞網》報導，邱議瑩進一步指出，現階段談整合林岱樺是“吃她豆腐”，她一再強調，不要設定林岱樺一定會脫黨造成黨的分裂、不容易被整合，這樣的設定好像把林岱樺當作是不合群的那個人，她對於整個高雄隊的每位同志都有信心。



倘若林岱樺退選，這些票源何去何從？邱議瑩分析，林岱樺的基層耕耘非常深，很多支持者不是傳統民進黨的鐵票，因此不太能掌握這些票會往哪邊走。如果林岱樺真的退選，這些支持者可能也會觀察剩下的幾位候選人，看誰比較有能力帶領高雄往前、準備得比較好。



邱議瑩強調，民進黨過去的特性就是黨內競爭激烈，但之後會快速整合對外。在這個基調下，各候選人應該公平競爭，爭取市民認同，初選後就要趕快修復關係，往下個目標邁進。她認為，外界不應該一開始就設定未來民進黨會分裂的框架，這對所有參選人都不公平。

